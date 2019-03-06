خاص- بديع أبو شقرا أفتتح الملهى الخاص به: اختيار مُتقن لسماع الموسيقى

افتتح النجم المتألق بديع ابو شقرا وشركاؤه الملهى الليلي الخاص به Bardaro في منطقة “بدارو”.

ومقابل سطوع نجمه في عالم الدراما، أحب “أبو شقرا” ان يخوض هذا المجال وان يفتتح الملهى الخاص به كي يلتقي الاصدقاء والمحبين وجمهوره فيه، حيث يستقبل الـ Pub الزبائن وعشاق السهر كل ليالي الاسبوع.

“Bardaro” محل في منتهى الرقي واختيار مُتقن ومُوفق لسماع أجمل الموسيقى والاستمتاع بأجواء السهر الراقية والبرامج المتنوعة التي تعرض على مدار الأسبوع، حيث ان الرسام التشكيلي احمد السيد يرسم كل ليلة لوحة فنية مباشرة اثناء عزف “الباند” اي الفرقة الموسيقية على ان تخضع الرسمة الى مزاد آخر السهرة لتُباع.

اما ليلة الاحد يقدم الـ Pub ليلة MILONGA Night حيث يقوم الزبائن بإزاحة الكراسي ليرقص عشاق السهر ضمن أجواء مليئة بالحماس.

وتقدم في الـ Pub ، وصلة فنية كل من الفنانة ألين لحود والفنانة كريستينا حداد بالاضافة الى الكثير من الفنانين الشباب ضيوف الملهى على مدار الاسبوع.

لا شك في أن افتتاح ملهى Bardaro ما هو إلا دليل وثقة من قبل بديع ابو شقرا وشركائه في عالم الفن من بينهم مازن كيوان، زياد سحاب، بلبنان وبحب الحياة في وجه كل من يريد ان يعيد عقارب الساعة الفنية الى الوراء.