حلا نورة تردّ على "الناس المريضة": لم ولن يطيح سوقي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ الفنانة السعودية، حلا نورة، تعيش أيامًا صعبة، نتيجة أحداث غريبة تعرّضتْ لها مؤخرًا، فبعد إعلانها عن وفاة والدتها كذبًا، وتصويرها لعملية التّحرّش لها في أحد شوارع الكويت، ظهرت مؤخرًا، وهي تهاجم من انتقدها من الجمهور، بعد أنْ قالوا، إنّها أصبحت فنانة "غير مرغوب" فيها، وأنّها أصبحتْ تعتبر من الماضي.

وقالت حلا، عبر حسابها على إنستغرام: "أمس عاد طلبوني مسلسل واعتذرت لأن تصوير بيستمر لشهر رمضان، الحمد لله أنا مطلوبة، هالأسبوع 3 مرات كلموني مسلسل بس اعتذرت لأن عندي ارتباطات ثانية، وايد صعب التنسيق وانا ما طاح سوقي".

وأضافتْ: "ردا على الناس المريضة نفسيا واللي بداخلهم حقد وحسد وفاشلين أحب اقولكم وبصوت عال: أنا لم ولن يطيح سوقي طاح حظكم انتو".

ولم تكتفِ الفنانة السعودية بذلك، بل واصلتْ هجومها بقولها " لا أجامل كثيرًا، وتعودت على الوضوح، لم أقلل من معزة أحد بل قدمت أشياء عن طيب خاطر، ولكن رضا الناس خذلان عظيم".

يُشار، إلى أنّ الفنانة حلا نورة، التي دخلت الفنّ 2008 كمغنية وممثّلة، واجهتْ مشاكل عائلية في الفترة الأخيرة، بسبب علاقتها المتوتّره مع والدتها.