متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصتْ تيا ديب، على مشاركة والدتها النجمة الذهبية، نوال الزغبي، فرحتها من خلال التّواجد في الحفل الذي أقامه شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، إحتفاءً بعودتها.
وظهرتْ تيا، بكامل أناقتها في الحفل، حيث بدتْ عليها ملامح الفخر بوالدتها، وهي تؤدّي أحدث أغنياتها على المسرح.
ويضع تواجد تيا، إلى جانب والدتها في الحفل، حدًا للإشاعات التي أكّدتْ وجود خلافات بين الأم، وابنتها في وقت سابق.
شاهدي المقابلة، التي أجراها موقع "فوشيا"، مع تيا ابنة نوال الزغبي، التي حرصتْ على توجيه رسالة لوالدتها، خلال حفل إطلاق ألبومها " كده باي".
كانت هذه تفاصيل خبر تيا ديب تضع حدًا للإشاعات.. وهذه رسالتها لوالدتها نوال الزغبي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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