وعد في أوّل فعالية نسائيّة خليجيّة: سيأتيكم السّبّ والشّتم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُختتم اليوم الأربعاء، في الصالة الخضراء، بمدينة الخبر شرق السعودية، البطولة الخليجية النسائية لكرة القدم، والتي انطلقتْ الجمعة الماضية بمشاركة 16 فريقًا خليجيًا، تحت شعار "الكرة تجمعنا".

في المقابل، وجّهتْ الفنانة السعودية "وعد"، التي شاركتْ في حفل افتتاح أوّل فعالية نسائية خليجية لكرة القدم، رسالة إلى النساء قالت فيها: "أنا فخورة فيكم، وستأتيكم كمية هائلة من الإنتقادات وكمية هائلة من السب والشتم والتنمر، لا تهمكم لأنكم الأول ولأنكم أول ناس في كل شيء ينالوا انتقادات، خليكم قدها واحنا وراكم ومعكم".

وكانت الفنانة وعد، قد أطلقتْ مؤخرًا، أغنيتها الجديدة "المشكلة"، وذلك ضمن خطّتها الفنية، التي تقوم على طرح أغنيات "سنجل" فقط، وذلك كلّ عدّة أشهر.

كما غنّتْ مؤخرَا، ولأوّل مرّة أغنية شعبية باللهجة المصرية، بعنوان "كاس العذاب"، ولاقتْ قبولاً كبيرًا على المستوى العربيّ.