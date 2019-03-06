"مزيكا" تطرح فيديو كليب "بفتكر الخير" للمطرب إيوان

القاهرة - سارة عبد الستار
طرحت اليوم شركة "مزيكا" على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية ، أحدث فيديو كليب للمطرب الفنان إيوان وهو لأغنية "بفتكر الخير" التي صدرت ضمن ألبومه الأخير "يا 100 نورت" الذى أطلقته شركة "مزيكا" فى الأسواق العام الماضي، وضم 12 أغنية متنوعة.
أغنية "بفتكر الخير" كتب كلماتها أيمن عز ولحنها مدين وقام بتوزيعها عمرو عبد الفتاح، وهى من إخراج عمر حديدي.. ويذكر ان الفيديو كليب سيعرض على قناة مزيكا الفضائية حصريا الخميس المقبل.
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