شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة إنچى وجدان للفنان صلاح عبد الله.. ورد عليها ازاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة إنچى وجدان، عن اشتياقها للفنان القدير صلاح عبد الله، من خلال توجيه رسالة له، كانت فحواها: "وحشتنى قوى قوى والله".

لم ينتظر الفنان القدير طويلا، حتى رد عليها: "والله يا بنتى أنا مقصر فى حقك بجد، لأنى كان لازم أباركلك على مسلسلك الجديد اللى بحاول أتابعه قدر المستطاع، انتى رائعة يا إنچى والله"، لتعاود إنچى الرد، قائلة: "أنا اللى مقصرة معاك والله ونفسى أشوفك جدا جدا، ربنا يخليك ليا، انت من اكتر الناس اللى دايما مشجعنى ومقتنعين بيا، شكرا ليك بجد، وبحبك جدا جدا".



صلاح عبد الله وانجى وجدان

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله، يشارك فى تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "هوجان" مع النجم محمد إمام وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.



انجى وجدان

ويجسد صلاح عبدالله ضمن أحداث العمل شخصية تدعى "بهلول الحمش"، الذى يرعى تربية الفنان محمد إمام منذ الصغر ويسعى بطريقة غير مباشرة لاستغلاله فى عدة أنشطه مختلفة، ومع ملاحظته للقوة الخارقة التى يتميز بها إمام أطلق عليه اسم هوجان.