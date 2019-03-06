شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فان ديزل يتناول العشاء مع مايكل كين فى لندن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ حافل من المشاركات العالمية يتمتع بها النجم العالمى مايكل كين طوال مشواره الفنى مع أباطرة التمثيل فى هوليوود، وأصبح أيقونة سينمائية يتسارع الكثير من النجوم لصداقته، وكان آخرهم النجم العالمى فان ديزل الذى نشر صورة بصحبته منذ ساعات عبر حسابه الشخصى.
لم أذهب إلى لندن يوما ما دون تناول العشاء والجلوس برفقه مايكل كين، هذه الجملة هى ما كتبها ديزل عبر الصورة التى نشرها عبر حسابه وحظيت على ملايين الإعجابات خلال ساعات قليلة.
جدير بالذكر أن آخر عمل سينمائى اشترك فيه الثنائى فى فيلم The Last Witch Hunter، الذى عرض عام 2015 فى دور العرض العالمية، بينما آخر عمل عرض لكين هو فيلم King of Thieves العام الماضى.
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