شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 أشهر.. انفصال ديمى لوفاتو عن صديقها مصمم الأزياء هنرى ليفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفصلت النجمة العالمية ديمى لوفاتو عن صديقها مصمم الأزياء هنرى ليفى، وذلك بعد أربعة أشهر من الارتباط، وذلك حسب موقع "جاست جيرد"، وكانت علاقتهما محط تركيز قطاع كبير من وسائل الإعلام الفنية، حيث تم الكشف عن ارتباط الثنائى بعد أيام من خروج ديمى البالغة من العمر 26 عاما من مصحة إعادة التأهيل.
يذكر أن ديمى لوفاتو قدمت عددا هائلا من الأعمال الغنائية الرائعة التى مازالت عالقة بأذهان عشاقها، ومن أبرز هذه الأغانى "heart attack" و"really don't care" و"neon lights" وغيرها.
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