شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تبحث عن أول بطل خارق للمثليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع out أن شركة مارفل تبحث حاليا عن أول بطل خارق للمثليين، ليقوم ببطولة فيلم "The Eternals" والذى من المقرر أن يعرض بدور العرض عام 2020.

من جانب آخر تستقبل دور العرض فى مصر، فرنسا، إيطاليا، هولندا، الفلبين، السويد، اليوم الأربعاء آخر إصدارات الشركة وهو فيلم Captain Marvel الذى تدور أحداثه حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.

الفيلم من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل ل. جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلى مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروى توماس.