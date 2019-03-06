شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كليب نفين رجب "كانت حكاية" الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة الشابة نفين رجب أغنيتها الجديدة "كانت حكاية"، وعلى موقع الـYouTube، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع أحمد وجيه.

نفين رجب هى شقيقة المطربة غادة رجب وابنة الدكتور رضا رجب، أحد أبرز موسيقيى جيل زمن الفن الجميل.

وشاركت الفنانة نيفين رجب مؤخرا فى إحياء أكثر من حفل منها مهرجان القلعة وافتتاح مهرجان الإسكندرية للموسيقى العربية بجانب الفنانة أصالة نصرى.