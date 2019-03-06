التخت العربي تحيي ذكرى كارم محمود.."أمانة عليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحيي فرقة التخت العربي بقيادة الدكتور ياسر معوض الذكرى الـ 97 لميلاد الفنان الكبير كارم محمود.

الحفل يقام مساء الليلة في تمام الثامنة مساءً، على مسرح الجمهورية.

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وتقدم الفرقة مجموعة من أشهر أغاني النجم الراحل أبرزها "أمانة عليك، سمرا يا سمرا، يا حلو ناديلي، البيض الأمارة، عنابي، أبو العيون السود".

كما تقدم الفرقة مجموعة من أغاني الزمن الجميل أبرزها "ودع هواك، ساكن في حي السيدة، يا حاسدين الناس" للمطرب الكبير محمد عبدالمطلب، و"لسه فاكر، إنت عمري، ليلة حب" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وتقدم الفرقة أوبريت الليلة الكبيرة للشيخ سيد مكاوي، و3 سلامات للفنان محمد قنديل، "تملي فىي قلبي" لمحمد فوزي، و"على حسب وداد قلبي" لعبدالحليم حافظ.