هنا الزاهد وأحمد حاتم وعثمان أبولبن في حمام السباحة بكواليس "قصة حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشر المخرج عثمان أبولبن كواليس تصوير مشهد حمام السباحة من فيلم "قصة حب" الذي يتم عرضه في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي. وكتب: "فيلم قصة حب من مشهد حمام السباحة، شكراً عمرو فاروق، أحمد حاتم، هنا الزاهد مجهود جامد جداً احساس رهيب، أحسنتم". فيلم "قصة حب" من بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وعلا رشدي وحنان عثمان، تأليف وإخراج عثمان أبو لبن".

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