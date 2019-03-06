محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان اللبناني زياد برجي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لنجله "يوسف" وهو ينطق أولى كلماته "بابا". وعلق: "تقبر عيون البابا، يا قلبي إنت، أول كلمة ليوسف حبيبي بابا"، وداعب زوجته قائلا: "سناء ما تزعلي صرنا صلح، نور قالت ماما أول كلمة". من ناحية أخرى يستعد زياد برجي لإحياء حفل غنائي بمهرجان بعلبك بلبنان يوم 30 مارس القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زياد برجي ينشر مقطع فيديو لابنه: "أول كلمة بابا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.