نوال الزغبي توجه الشكر لنجوى كرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: وجهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الشكر لمواطنتها الفنانة نجوى كرم، بعدما حضرت الأخيرة حفل إطلاق ألبوم نوال الزغبي الجديد. ونشرت "نوال"، عبر صفحتها بإنستجرام صورة تجمعها بالفنانة نجوى كرم، وسالم الهندي، رئيس شركة روتانا. وعلقت: "شكرًا لحضورك حبيبتي نورتيني، وشكرًا عراب الفن سالم الهندي". وأطلقت الفنانة نوال الزغبي ألبومها الجديد "كدة باي"، وهو يضم 10 أغانٍ باللهجة المصرية واللبنانية، وأبرز الأغاني "جوه قلبي"، "صبح صبح"، "اللي براسي عملتو"، "آم يا سيدي"، "محاية"، وغيرها.

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