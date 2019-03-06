صورة| مجدي الهواري مع نجليه عبدالله ومريم: "أفتقدكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر المخرج مجدي الهواري، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بنجليه "عبدالله" و"مريم". وعلق: "أنا حقا أفتقدكم"، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من جمهوره. مجدي الهواري يستعد حاليا لإعادة تقديم مسرحية "الملك لير"، بطولة يحيى الفخراني، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبدالغفور، وأحمد فؤاد سليم.

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