بالصور- تدريبات عنيفة لمحمد إمام لمواجهة "هوجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: يواصل الفنان محمد إمام تدريباته الشاقة من أجل دوره في مسلسل "هوجان" الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني. ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل "هوجان"، مقطع فيديو لـ"إمام" من استعداداته البدنية والتدريبات العنيفة التي خضع لها". وظهر "إمام" داخل صالة الجيم، ويقوم بالتدريب على لعبة الملاكمة مع مدربه خاص. مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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