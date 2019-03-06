بالصور: رجل يعرض جائزة 425 ألف دولار وميراث لمن يتزوج ابنته !

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مارس 2019 11:56 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن رجل أعمال تايلاندي يعمل في مجال الفاكهة، أنه سيقيم مسابقة لاختيار زوج لابنته.

وكتب رجل الأعمال “58 سنة” على مواقع السوشيال ميديا أنه يبحث عن زوج لابنته التي يبلغ عمرها 26 عاما، حسب “straitstimes”.

وحدد رجل الأعمال جائزة قدرها 425 ألف دولار، وميراث من عمله لهذا الزوج.

وتقدم المئات في اليوم التالي من أجل ابنته والحصول على الجائزة.

ولم يتم إعلان ما المسابقة حتى الآن، لكنه من المتوقع أن يتم اختبار المتسابقين في التجارة التي يعمل بها رجل الأعمال.

وقال رجل الأعمال إنه يريد شخصا يهتم بأعماله، وأنه إذا انتظر زوج ابنته ليأتي بنفسه ويطلبها، سيكون الأمر بطيئا للغاية وهو ما دفعه لطلبه بنفسه الآن.

أما الفتاة فعلقت على الأمر بأنه من الصعب إرضاءها، وقالت:”أنا أريد شخصا يمكننى أن اصطحبه إلى المناسبات العامة، والتقط معه صور السيلفي”.

هذا العرض العام كان منتشرًا ، ووفقًا لـ Anon ، فقد تلقى عروضاً على مدار الساعة. وكتب متداول دوري دوريان (58 عاما) في أحدث مشاركة له على الفيسبوك يوم الجمعة (5 مارس) “توقفوا عن الاتصال بي لم يكن لدي وقت للراحة.”

وقد تقدّم أكثر من 10000 رجل بطلب أن يكونوا صهري “، وأضاف المتداول البارع ، الذي لديه أموالا من النقود وأكوام من المجوهرات ظهرت في ألبوم صورته.

قبل أن تفكر في أن تكون 100101 ، قد ترغب أولاً في معرفة ما يتوقعه من ابنه في المستقبل.

وكتب المتداول منشور يوم السبت الماضي “لا يحتاج الى أن يكون متعلما جيدا. يحتاج فقط الى القدرة على القراءة والكتابة. من فضلكم لا تجلبوا شهاداتك لملء المنزل.”

يقول أنون: “(يجب أن يكون) مجتهدًا … وليس شخصًا كسولًا” ، مضيفًا أن زوج ابنته يجب أن “يحب الدوريان ، وليس أن يكون مجتهدًا”.

في حين أن المنشور الأصلي لـ Anon مفقودة ، فإن نيته ليست كذلك – لقد أوضح بالفعل لوسائل الإعلام التايلاندية أنه لم يكن يمزح بشأن اقتراحه.

“أريد أن يعتني شخص ما بعملي. لا أحتاج إلى شخص يحمل درجة علمية … أنا فقط أريد رجلاً جيدًا ومجتهدًا لا يدمن على لعب القمار أو أي شيء. هذا كل شيء آخر – لديهم بالفعل ”

وأضاف “لا أحتاج إلى أي شخص ثري مثلي لأنني سأوفر لابنتي كل أصولي”.

تحرير راديو صوت بيروت إنترناشونال