كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 6 مارس 2019

بالصور| أفلام يتوقع أن تُعرض في عام 2019

متابعة-سنيار: كان عام 2018 عامًا جيدا بالنسبة للأفلام، وتم تحطيم الأرقام القياسية محليا (11.9 مليار دولار)، بفضل هيمنة ديزني، التي كانت مسؤولة عن 26 ٪ من حصة السوق، بالإضافة إلى مفاجآت مذهلة على مدار العام مثل “A Quiet Place” و “A Star Is Born.”.

كما حقق شباك التذاكر الدولي (29.8 مليار دولار) رقما قياسيا مع كبار المشاهير مثل “Avengers: Infinity War” و “Jurassic World: Fallen Kingdom”، في حين أظهرت أفلام مثل “Venom” و “Aquaman” أن لديهم أيضا عشاق.

ولكن 2019 لديه القدرة على أن يكون أفضل، فمع الفصول الأخيرة في سلسلة “Star Wars” الحالي و “Avengers” الذين سيصدران هذا العام، بالإضافة إلى “Toy Story 4″ ،”Aladdin” ، “Lion King”، “Frozen 2″، وفيلم كوينتن تارانتينو “Once Upon a Time in Hollywood”، فيلم “جوردن بيل” “Us” ، وأول أفلام “Fast and Furious”، فإن 2019 يمكن أن يكون عاما كبيرا آخر.

وينطلق كل ذلك مع أول فيلم في عام 2019، “الكابتن مارفل”، والذي يصل إلى دور العرض يوم الجمعة.

إليك 40 فيلماً يجب عليك مشاهدتها خلال 2019:

“Captain Marvel” سيصدر في 8 مارس

“Us” سيصدر في 22 مارس



“Dumbo” سيصدر في 29 مارس

“Pet Sematary” سيصدر في 5 أبريل



“Shazam!” سيصدر في 5 أبريل



“Hellboy” سيصدر في 12 أبريل



“Avengers: Endgame” سيصدر في 26 أبريل



“Detective Pikachu” سيصدر في 10 مايو

“John Wick: Chapter 3” سيصدر في 17 مايو



“Ad Astra” سيصدر في24 أيار

“Aladdin” سيصدر في 24 مايو



“Minecraft the First Movie” سيصدر في مايو 24

“Godzilla: King of the Monsters” سيصدر في 31 مايو



“Rocketman” سيصدر في 31 مايو

“Dark Phoenix” سيصدر في 7 يونيو



“The Secret Life of Pets 2” سيصدر في 7 يونيو

“Men in Black: International” سيصدر في 14 يونيو



“Shaft” سيصدر في 14 يونيو

“Toy Story 4”سيصدر في 21 يونيو

“Spider-Man: Far From Home” سيصدر في 5 يوليو

“The Lion King” سيصدر في 19 يونيو

“Once Upon a Time in Hollywood” سيصدر في 26 يونيو

“Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” سيصدر في 2 أغسطس

“Dora the Explorer” سيصدر في 2 أغسطس

“The New Mutants” سيصدر في 2 أغسطس

“Artemis Fowl” سيصدر في 9 أغسطس

“It: Chapter 2” سيصدر في 6 سبتمبر



“Gemini Man” سيصدر في 4 أكتوبر



“Joker” سيصدر في 4 أكتوبر



“Zombieland 2” سيصدر في 11 أكتوبر

“A Beautiful Day in the Neighborhood” سيصدر في 18 أكتوبر



“Charlie’s Angels” سيصدر في 1 نوفمبر

Untitled Terminator 6 Movie سيصدر في 1 نوفمبر



“Sonic the Hedgehog” سيصدر في 8 نوفمبر

“Frozen 2” سيصدر في نوفمبر 22

“Knives Out” سيصدر في 27 نوفمبر



“Jumanji” تتمة سيصدر في 13 ديسمبر

“Cats” سيصدر في 20 ديسمبر

“Star Wars: Episode IX”سيصدر في 20 ديسمبر