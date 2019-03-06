شاهدوا.. نادين خوري متصوفة بالحجاب ومن دون مكياج‎

نادين خوري

نشرت الممثلة السورية نادين خوري عدة صور لها من كواليس مسلسلها الجديد الذي انتهت من تصويره حديثا “مقامات العشق- محي الدين بن عربي” والذي يتحدث عن حياة محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي الشهير بمحي الدين بن عربي، أحد أشهر المتصوفين.

وظهرت نادين في هذه الصور كسيدة متصوفة ترتدي الحجاب، وتجسد شخصية “فاطمة القرطبية”.