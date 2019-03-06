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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مارس 2019 11:41 صباحاً -
ريم السعيدي
عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فاجأت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي جميع متابعيها بنشرها أول صورة لإبنتها من الإعلامي اللبناني وسام بريدي.
وبدت ريم السعيدي بالصورة الى جانب ابنتها فيما تقوم الصغيرة بوضع يدها على أنف والدتها، وعلقت السعيدي على الصورة بالتالي: “الرابط بيننا هي أقوى رابط بين اثنين من البشر، أحبك يا كل شيء في حياتي”.
وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي ريم السعيدي على الصورة حيث تمنوا لهما السعادة في حياتهما، كما من المتابعين من أشار الى ان هناك شبه بين الطفلة وبين والدتها ريم السعيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم السعيدي تنشر أول صورة لابنتها وتعلق: أحبك يا كل شيء في حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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