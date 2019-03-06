ريم السعيدي تنشر أول صورة لابنتها وتعلق: أحبك يا كل شيء في حياتي

ريم السعيدي

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فاجأت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي جميع متابعيها بنشرها أول صورة لإبنتها من الإعلامي اللبناني وسام بريدي.

وبدت ريم السعيدي بالصورة الى جانب ابنتها فيما تقوم الصغيرة بوضع يدها على أنف والدتها، وعلقت السعيدي على الصورة بالتالي: “الرابط بيننا هي أقوى رابط بين اثنين من البشر، أحبك يا كل شيء في حياتي”.

وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي ريم السعيدي على الصورة حيث تمنوا لهما السعادة في حياتهما، كما من المتابعين من أشار الى ان هناك شبه بين الطفلة وبين والدتها ريم السعيدي.