ديمي لوفاتو تنفصل عن حبيبها

متابعة بتجــــــــــــرد: انفصلت المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو عن حبيبها هينري ليفاي بعد أربعة أشهر من المواعدة. ولم تكشف أي مصادر مقرّبة من لوفاتو حتى اللّحظة عن السبب وراء انفصال الحبيبين. تجدر الإشارة إلى أن لوفاتو كانت قد مرّت بفترة عصيبة بسبب إدمانها على المخدرات وكانت تقارير أجنبية قد كشفت أن حالتها بدأت تتحسن بشكل كبير حيث تتعافى تدريجيًا خاصة أنها أعلنت أنها ستتنصر على هذه الآفة وتحاربها بعد تناولها جرعة زائدة من الهيروين.

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