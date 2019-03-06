بلقيس على قائمة فوربس للمبدعين دون الثلاثين

متابعة بتجــــــــــرد: اختارت مجلة “فوربس الشرق الأوسط”، النجمة بلقيس فتحي ضمن قائمة Arab 30 under 30 بنسختها الثانية والتي تضم مجموعة من رواد الأعمال والفنانين والمشاهير والمبتكرين المؤثرين العرب تحت سن ال 30 عامًا.

وتم اختيار بلقيس فتحي ضمن القائمة نظرًا لنجاحاتها المتكرّرة خلال السنوات الأخيرة وتألقها في المجال الفني في بلدها وفي الخارج.

وأفادت “فوربس” بأن الشخصيات الثلاثين التي تضمنتها قائمتها لم تبلغ الثلاثين من العمر بحلول الأول من فبراير/شباط الماضي، وهم إما مقيمون في الدول العربية أو لديهم إرث عربي.

تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي وتحديدًا في بلدان الخليج وبرصيدها أغنيات ناجحة عدّة.