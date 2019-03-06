قرار بطرد موظفي الدولة والسبب: لعبة “ببجي”

متابعة بتجــــــــــــرد: أصدر عمدة محافظة بيليران الفلبينية تحذيراً لموظفي البلدية والتابعين للدولة في حال تمّ ضبطهم وهم يلعبونPUBG خلال ساعات العمل.

واتُخذت هذه الخطوة بعدما تمّ ضبط الكثير من الموظفين العموميين وهم يضيعون وقتهم على الهواتف المحمولة والألعاب عبر الإنترنت، وبخاصةٍ Mobile Legends وPUBG.

وعليه، أصدر رئيس البلدية جيرارد اسكينا مذكرة تنص على ما يلي: “فليكن معلوماً لدى جميع الموظفين العوميين أن هذا التصرف لم يتم إدراجه ضمن مسؤولياتكم وواجباتكم كموظفين حكوميين… وفي ظل هذه الظروف سيتم طرد الموظفين الذين يتم القبض عليهم وهم يلعبون هذه الألعاب خلال ساعات العمل”.

والجدير ذكره هو أنّ شركة الألعاب الإلكترونيةTencent المنتجة للعبة ببجي قد كشفت بأنها طوّرت “القفل الرقمي” في تطبيق ببجي بعد تصاعد حدّة الإدمان على هذه اللعبة.

وسيكون القفل الرقمي ميزة تحكم لأولياء الأمور حيث سيطلب منهم وضع كلمة مرور لفتح اللعبة لأولادهم الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.