بين ستيلر وسوزان ساراندون من هوليوود إلى مخيمات النازحين في لبنان

متابعة بتجــــــــــــرد: وصل الممثل الأميركي بين ستيلر فجر اليوم الثلاثاء إلى لبنان بصفته سفيراً للنوايا الحسنة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وانطلقت جولة بين ستيلر من منطقة المنية حيث جال في مخيم اللاجئين السوريين في بحنين المنية.
وشارك ستيلر متابعيه على انستغرام بمجموعة من الفيديوهات أثناء تجوّله على الطرقات اللبنانية.
وفي السياق عينه، حطّت الممثلة الأميركية الشهيرة سوزان ساراندون في بيروت أيضاً وشاركت مع ستيلر في الجولة على المخيمات بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
وشارك بين ستيلر، سوزان ساراندون بالإضافة إلى المخرجة اللبنانية نادين لبكي في عرض فيلم “سفرة في بيروت” للمخرج توماس مورغن والذي صُوّر في مخيّم برج البراجنة للاجئين السوريين في ضواحي بيروت.
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