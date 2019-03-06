كايلي جينير تتفوق على مؤسس فيسبوك

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متابعة بتجـــــــــــــرد: أصبحت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر رسمياً أصغر مليارديرة في العالم حيث انتزعت اللقب من مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربرغ.
وقد أُعطيت جينر (21 عاماً) لقب “أصغر مليارديرة عصامية في العالم”، من قبل مجلة فوربس التي كشفت النقاب عن قائمة أغنى أغنياء العالم السنوية.
وفي سنّ الـ21 فقط، أصبحت نجمة تلفزيون الواقع أصغر مليارديرة عصامية جمعت ثروتها بأنفسها.
وقد قامت جينر بتحصيل ثروة شخصية قدرها مليار دولار من خلال مجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بها Kylie Cosmetics.
من جهة أخرى، أظهرت القائمة أن مؤسس أمازون جيف بيزوس ما زال محافظاً على مكانه كأغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ 131 مليار دولار، لكن عندما يتم الانتهاء من اجراءات طلاقه من زوجته ماكنزي من المحتمل أن يتراجع تصنيفه بشكل ملحوظ.
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