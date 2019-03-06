حساب على انستجرام لمولود بوراك وفهرية المنتظر

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متابعة بتجـــــــــــرد: لطالما خطف الثنائي التركي بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين أنظار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يرغبون معرفة أخبار الزوجين الشهيرين.
وفي خطوة مميزة، قام الثنائي بوراك وفهرية بإنشاء حساب على موقع انستغرام يحمل إسم مولودهما المنتظر.
واللافت أن هذا الحساب حصد آلاف المتابعين، إذ إن عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد اعتبر أن بوراك وفهرية سيكشفان عن وجه مولودهما فوراً بعد ولادته.
والجدير ذكره أن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين كانا قد قررا إطلاق إسم كاران على طفلهما الأول.
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