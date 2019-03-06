مصر تشارك بـ"الطوق والأسورة" في افتتاح أيام الشارقة المسرحية

يشارك البيت الفني للمسرح المصري بعرض "الطوق والأسورة" من إخراج ناصر عبدالمنعم، في افتتاح أيام الشارقة بدورتها الـ29 بإمارة الشارقة بالإمارات، التي تنطلق 19 مارس/آذار في بيت النابودة بقلب الشارقة.

وكان عرض "الطوق والأسورة" فاز بجائزة أفضل عرض مسرحي عربي ضمن عروض المسار الثاني "عروض جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لعام ٢٠١٨" بمهرجان المسرح العربي الذي عقد خلال يناير/كانون الثاني.

وكان "الطوق والأسورة" عُرض ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي عام ١٩٩٦، وأعيد إنتاجه مرة أخرى في عام ٢٠١٨ ليعرض ضمن احتفاء المهرجان بيوبيله الفضي.

وتدور أحداث العرض المأخوذ من رواية يحيى الطاهر عبدالله في صعيد مصر حيث يصور معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، والعرض من بطولة فاطمة محمد على، ومحمود الزيات.