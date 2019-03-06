إذاعات كندية تمنع إذاعة أغاني مايكل جاكسون

سحبت عدة إذاعات مهمة في مقاطعة كيبيك الكندية أغاني مايكل جاكسون من برامجها إثر عرض فيلم وثائقي في الولايات المتحدة يتهم المغني الراحل الشهير بارتكاب انتهاكات لأطفال.

وقالت كريستين ديكير، الناطقة باسم مجموعة "كوجيكو" الإعلامية الكندية: "نحن نصغي إلى مستمعينا، أثار الوثائقي ردود فعل"، وأضافت: "نفضل التفاعل مع الوضع من خلال سحب الأغاني من محطاتنا الإذاعية في الوقت الراهن".

واتخذت المجموعة، التي تشرف على 22 إذاعة في كيبيك وواحدة في أنتاريو إثر بث الوثائقي "ليفينج نيفرلاند" عبر قناة "إتش بي أو" الأمريكية، وفي هذا الفيلم يدلي رجلان بشهادتهما حول انتهاكات جنسية تعرضا لها من قبل المغني على مدى سنوات عندما كانا قاصرين.

وبموجب القرار أوقفت محطات إذاعية مهمة في كيبيك مثل "ريتم أف إم" و"ذي بيت" بث أغاني مايكل جاكسون، لكن ديكير لم توضح إن كان هذا القرار يشمل أعمال فرقة "جاكسون 5" التي كان ينتمي إليها جاكسون مع أشقائه عندما كانوا أطفالا.

وأتت هذه الاتهامات بعد عقد تقريبا على وفاة ملك البوب من جرعة زائدة من مادة مخدرة.