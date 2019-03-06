كايلي جينر تغلب مؤسس فايسبوك

استطاعت نجمة تلفزيون الواقع، كايلي جينر، التغلب على مؤسس موقع فايسبوك مارك زوكربيرغ، لتصبح أصغر مليارديرة كونت ثروتها بنفسها في التاريخ.

وانتزعت “جينر” (21 عاماً) لقب “اصغر مليادير” كونت ثروتها بنفسها في التاريخ من “زوكربيرغ” وفقًا لقائمة أثرياء العالم السنوية التي أصدرتها مجلة “فوربس”.

وتبلغ صافي ثروة “جينر” مليار دولار،كونتها من خلال مجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بها، وتفوقت على “زوكربيرغ” الذي كوّن نفس هذه الثروة، منذ 11 عاما، وهو في عمر (23 عاماً).

وأتخذت كايلي من حسابها الخاص عبر موقع انستغرام منبراً لتشكر “فوربس”.

وجاء في قائمة المليارديرات الشباب الذين كونوا ثرواتهم بأنفسهم، مؤسس موقع “سناب شات”، إيفان شبيغل (28 عامًا) بثروة تقدر بـ2.1 مليار دولار.

ومؤسس موقع “سترايب” للبرمجيات، جون كوليسون (28 عاما) بثروة تقدر بـ2.1 مليار دولار.