ميغان ماركل وكيت ميدلتون تظهران معًا.. بعد أشهر من القطيعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اجتمعتْ دوقة كامبريدج وساسيكس، لأوّل مرّة منذ أنْ تمّ تصويرهما، أثناء حضورهما خدمة الكنيسة السنوية، في ساندرينجهام، يوم عيد الميلاد.

وشكّل ظهور كيت ميدلتون، وميغان ماركل، مظهرًا نادرًا، حيث تستضيف الملكة إليزابيث حفلة في قصر باكنغهام، بمناسبة مرور 50 عامًا على تنصيب ابنها، تشارلز كأمير ويلز.

وبغضّ النّظر عن الشائعات المستمرّة حول الخلاف، بدتْ دوقة ساسيكس أنيقة، حيث ارتدتْ معطفًا من Amanda Wakeley يبلغ ثمنه نحو 1180 دولار، مع فستان مزيّن بالأزهار، بينما كانت تقف جنبًا إلى جنب، مع الأمير هاري.

وبدتْ "دوقة كامبريدج"، أنيقة بفستان من الشيفون، لونه أخضر فاتح، بكمّين مع الكعب العالي من جلد الغزال.

كما ارتدى أمير ويلز، بدلة أنيقة مقلّمة، وربطة عنق منقوشة، واجتمع ميدلتون، وماركل بجانب زوجيهما، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في هذا الحدث، لتكريم مساهمة تشارلز في الحياة الوطنية في ويلز، على مرّ العقود.

تمّ تنصيب تشارلز أمير ويلز، في سنّ التاسعة، في 26 يوليو 1958، وتمّ تتويجه رسميًا، في قلعة كايرنارفون، من قبل الملكة في 1 يوليو 1969.

كما تمّ خلال الحفل، عرض ملابس التنصيب التي كان يرتديها، بما في ذلك التويج، والسيف، والحلقة، بالإضافة إلى كتاب براءات الاختراع، لتنصيب تشارلز أمير ويلز عام 1958.