شويكار: أنا زي القردة.. وهذه الفنانة "خليفتي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدتْ الفنانة المصرية الكبيرة، شويكار، أنّ حالتها الصحية جيدة، بعد ساعات من الإشاعات، التي جرى تداولها عن وفاتها، لتظهر في مداخلة هاتفية مع الإعلاميّيْن، وائل الإبراشي، وخلود زهران، وتعلّق على الإشاعة، نافية ما تردّد في هذا الصّدد.

وتعاملتْ شويكار بأسلوب رقيق مع الإشاعة، في الوقت الذي أعربتْ فيه عن غضبها من تلك الإشاعات، مراعاة لشعور أسرتها، ومحبّيها قائلة: " أنا الحمد لله كويسة، وزي القردة، وكنت أتمنى أن يقوم مروجي الشائعات بالاتصال بي، خاصة أن تليفوني مفتوح على مدار اليوم، وأرد على المتصلين".

ووصفتْ الفنانة المصرية، مثل هذه الإشاعات، بأنّها "قلة أدب"، مستكملة: "نحتاج إلى مصل ضد الكذب وقلة الأدب".

وردًا على سؤال لشويكار بشأن الفنانة التي تعتبرها خليفة لها، أو الأقرب إليها قالت: "أعتقد أنها دنيا سمير غانم، بحبها قوي ودمها خفيف، وده عندها بالوراثة طبعًا هي من أسرة الدم الخفيف".

وعن متابعتها للدراما الحالية، قالت، إنّها تتابع مسلسل "أهو ده اللي صار"، موجّهة الشكر لفضائية "أون .إي" على عرض المسلسل، في الوقت الذي أشادتْ فيه بفريق عمل المسلسل، واصفة الفنانة سوسن بدر بـ"أميرة الدراما"، لدورها الجيد في المسلسل.

وعن الكوميديا، قالت شويكا، إنّ الكوميديا في حدّ ذاتها، أمر صعب للغاية، خاصّة على العنصر النسائيّ، أي الفنانات، موجّهة الشّكر لكلّ من يهتمّ بأخبارها وصحّتها.

يُذكر، أنّ الفنانة المصرية، تبلغ من العمر الآن 84 عامًا، وابتعدتْ منذ 7 سنوات عن السّاحة الفنية، ولم تشارك في أيّ عمل، أو تظهر في برنامج، وفضّلتْ العيش في هدوء، وكان آخر أعمالها، مشاركتها في مسلسل "سر علني"، الذي عرض في رمضان 2012.