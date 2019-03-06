النجوم يشيدون بمهرجان شرم الشيخ للسّينما الآسيوية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشاد عدد من نجوم الفنّ، بمهرجان شرم الشيخ للسّينما الآسيوية، الذي انطلق في الثاني من الشّهر الجاري، ويستمرّ حتى 8 مارس. حيث يركّز على السّينما الآسيوية، التي تشهد "إهمالاً" في مصر.

ووصف الفنان المصريّ القدير، لطفي لبيب، أنّ تكريمه خلال افتتاح المهرجان بـ"أضخم تكريم في حياته"، وذلك في أوّل ظهور له، بعد تعرضه لوعكة صحية.

في حين قال الفنان محمود قابيل، إنّ فكرة المهرجان "مهمة للغاية"، بالنّظر إلى القوّة التي تتمتّع بها اقتصاديات الدول الآسيوية، وأنّ التواصل مع هذه الثقافات مهمّ جدًا لمصر، والبلدان العربية.

،أما الفنانة المصرية، عبير صبري، فقالت: "إنّ السينما الآسيوية شيء جديد ومهمّ، يضيف لمصر ثقافات جديدة، خاصّة من ثقافات الصين واليابان، والهند، وروسيا؛ حيث يمتلكون فنونًا تستحقّ المشاهدة والمتابعة". وهو الأمر الذي أكّدتْ عليه كذلك، المخرجة إيناس الدغيدي، مؤيّدة فكرة الانفتاح، على نوعية أخرى من الأفلام غير التقليدية.

ومهرجان شرم الشيخ للسّينما الآسيوية، يجري تنظيمه تحت رعاية وزارة الثقافة والسياحة والشباب، ومحافظة جنوب سيناء، ومؤسسة "نون للثقافة والفنون"، برئاسة الكاتب الصّحفيّ، جمال زايدة.

ويستهدف المهرجان، تعزيز الوعيّ السّينمائيّ، والتعريف بالأعمال السّينمائية، والسّمعية، والبصرية المتميّزة، من خلال عرض ما يقرب من 60 فيلمًا عالميًا وعربيًا، وإتاحة الفرصة أمام العاملين في الحقل السّينمائيّ، بالعالم العربيّ والأوروبيّ، إلى اقامة حوار بين السّينما العربية، والأوروبية بهدف تبادل الخبرات، وفتح أسواقٍ للأفلام الأوروبية، والأمريكية في البلاد العربية، وللأفلام العربية في أوروبا.