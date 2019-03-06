مروة ناجي تُربِك مسرحية "سيرة الحب"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: غابت الفنانة مروة ناجي عن المشاركة في عرضها المسرحي "سيرة الحب" الذي يُقدَّم على خشبة مسرح البالون، فيما تعذر إلغاء العرض بسبب وجود حجوزات مسبقة وأجندة محددة لمواعيده. علماً أنها اعتذرت لأسبابٍ عائلية تفهمها المخرج عادل عبده، وستستأنف العروض اعتباراً من الليلة.

ويتناول العرض جانباً من قصة حياة الفنان الراحل بليغ حمدي الذي تُجسد مروة دور البطولة أمامه في المسرحية. وهو ما ترتب عليه إسناد تفاصيل أكثر لباقي بطلات المسرحية لتعويض غيابها.

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