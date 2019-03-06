"شيحة وفلوكس" ينفيان خبر انفصالهما

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: نفى الثنائي الفني أحمد فلوكس وهنا وشيحة ما تردد عن انفصالهما مؤكدين على أن إلغاء متابعة بعضهما البعض على إنستجرام حصل بسبب مشاكل في حسابيهما. إلا أن مصادر مقربة منهما أكدت لـ""الخليج 365"" أن هنا ذهبت لمنزل والدها بسبب مشكلة مع "فلوكس".

فبعد 24 ساعة من الجدل من حول استمرار زيجتهما من عدمها، خرج الفنانان عن صمتهما موضحان أن إلغاء متابعة كل منهما للآخر عبر "انستغرام" وحذف بعض الصور المشتركة حدث بسبب وجود مشاكل تقنية في حسابيهما.، مؤكدان على أن حياتهما تسير بشكلٍ جيد وكلاهما بخير. علماً أنهما نشرا صورتان تجمعهما بودٍ وسعادة تأكيداً على وفاقهما.

يأتي ذلك في وقتٍ تحدثت فيه مصادر لـ""الخليج 365"" عن مرور أزمة بعلاقتهما تم احتوائها بعدما ذهبت هنا إلى منزل والدها الفنان أحمد شيحة الذي تدخل وأعادها لمنزل الزوجية، فيما حرص مع الثنائي على نفي أخبار الانفصال والمشاكل تجنباً لتصعيد الموقف. كما نفى والد أحمد الفنان فاروق علمه بشيء عنهما.

هذا وحرصت الفنانة بشرى على زيارة منزل هنا وأحمد ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" لتؤكد أنهما يعيشان في منزلهما، وأنها قامت بزيارتهما من أجل التأكد من عدم صحة أخبار الإنفصال لكونها صديقتهما.