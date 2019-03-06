نجوم مسلسل "ياسمينا" يواصلون تصوير مشاهدهم داخل أحد الاستوديوهات الكبرى

يستكمل نجوم مسلسل "ياسمينا" وفي مقدمتهم حورية فرغلي وفيفي عبده وعزة مجاهد وميار الغيطي وحازم سمير واحمد كرارة ومحمد حمزة وغيرهم من النجوم تصوير مشاهدهما من داخل أحد الاستوديوهات الكبرى.

وأكد المخرج "عبد العزيز حشاد" بأنه يستكمل التصوير بخطوات ثابتة ومتصلة بالاستمرار للحاق والدخول بالسباق الرمضاني المقبل.

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وأشار الفنان "محمد حمزة" بالكشف عن الشخصية الذي يقدمها وتدعي "جورچ" وهو أحد أفراد المافيا المؤثرة بطريقة مباشره في العمل وذلك بخلاف بأن المسلسل يلقي الضوء على حياة الغجر من خلال قصة فتاة غجرية، تتحدث بطريقة ومصطلحات مختلفة وجديدة على الدراما التليفزيونية.

يشار إلي أن مسلسل "ياسمينا" يتضمن نخبه وكوكبه من النجوم ألا وهم (الفنانة فيفي عبده، حوريه فرغلي، عزه مجاهد، ميار الغيطي، سامح الصريطي، سهر الصايغ، أحمد كرارة، حازم سمير، شريف عمر، حسام الجندي، محمد حمزة) وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابه السينمائيين ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

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