رانيا فريد شوقي سعيدة بالمُشاركة في "الملك لير"

صرّحت الفنانة رانيا فريد شوقي بأنها سعيدة بالعمل مع الفنان يحيى الفخراني في المسرح من خلال مسرحية "الملك لير"، موضّحة أنها تُؤدّي في العمل دور ابنته الكبرى التي تطمع في ممتلكاته وتدبّر له المكائد، مشيرة إلى أنه أوّل دور شر لها على المسرح، وهي سعيدة به كثيرا وبخاصة أنه لكاتب مثل شكسبير.

وأضافت رانيا فريد شوقي، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها تعاونت مع الفنان يحيى الفخراني في عدد من الأعمال كُتب لها النجاح في الدراما، منها "يتربّى في عزو" و"الخروج من المأزق"، معربة عن سعادتها بتكرار التعاون معه.

الدراما

وقالت إنها سعيدة بنجاح "أبوالعروسة" بجزأيه، مشيرة إلى أنها قدّمت في العمل شخصية أنثى تتغلّب على خيانة زوجها بالحب والاحتواء، وهي سعيدة بهذه الشخصية، وبخاصة أنها عبّرت من خلالها عن مشاعر امرأة عصرية تحبّ وتنفعل وتضحك وتبكي.

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الجوائز

وكشفت رانيا فريد شوقي عن أهميّة الجوائز بالنسبة إليها قائلة إن الجوائز نتاج جهد ونجاح، موضحة أنها سعيدة بكل جائزة حصلت عليها، وكان آخرها جائزة عن دورها في مسلسل "عوالم خفية" أمام الفنان عادل إمام في رمضان الماضي، مشيرة إلى أنها دائما تجتهد لتقديم كل ما هو جديد.

الأعمال التي تتمنّاها

وأكدت أنها تتمنى أن تقدم دور الفنانة شويكار في مسرحية "سيدتي الجميلة" في عمل مسرحي كبير، والتي سبق أن قدّمتها في مشروع تخرّجها في المعهد العالي للفنون المسرحية، موضحة أن الفنانة القديرة شويكار استطاعت أن تؤدي الدور ببراعة، وعن أحلامها التي تتمنى أن تُحقّقها أشارت إلى فيلم "أولاد الشوارع"، وهو آخر ما كتبه الراحل الكبير فريد شوقي، مشيرة إلى أنها عاهدت والدها على تنفيذه وستقوم بإخراجه عبير التي درست الإخراج السينمائي.

وتحدّثت رانيا عن رؤيتها للحركة الفنية في مصر، موضحة أن الفن طوال عمره هو القوة الناعمة لمصر والوطن العربي، ودائما ما يكون مؤثرا على المجتمع، ومن أهم الأمثلة على ذلك أفلام فريد شوقي التي غيّرت القوانين منها فيلم "جعلوني مجرما" الذي ألغت بسببه السابقة الأولى، وفيلم "كلمة شرف" الذي سمح بعد ذلك بزيارة المسجون لأمه المريضة، موضحة أن الفنان الصادق دائما ما يجد الحب لدى الجمهور، مشيرة إلأى أنها تتذكّر عند مرض والدها الأخير جاءنا أحد الأشخاص من المعجبين وظل يجلس في المستشفى لكي يطمئن على أبي، وكان يبيت في الكوريدور حتى إننا كعائلة فريد شوقي قلنا له أن يذهب ليستريح لكنه رفض في هذه اللحظه وأحسست أن الحب الذي يجمع بين الفنان وجمهوره لا يضاهيه شيء لأنه حب نقي به إخلاص وتقدير لما قدّمه هذا الفنان من أعمال مميزة حازت مكانة خاصة في قلوب المشاهدين.

الهوايات

وبيَّنت أنها تعشق السفر وقضاء أوقات فراغها مع عائلتها، موضّحة أنّها أيضا تعشق الذهاب إلى المعارض الفنية لرؤية الحركة الفنية التشكيلية الجديدة إذ إنها قارئة جيدة في هذا المجال، إلى جانب أنها دائما تحبّ السفر وحضور العروض المسرحية الجيدة، وعن الأكلات التي تحبّها أوضحت أنها تعشق الأكلات اللبنانية والمصرية بشكل كبير، وعن إمكانية دخول إحدى بناتها مجال التمثيل أوضحت أنها لن تمانع في ذلك ما دامت كانت تمتلك الموهبة وعليها وقتها أن تثقل موهبتها بالدراسة.

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