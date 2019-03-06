الشرنوبي سعيد بردود الفعل تجاه ألبومه الجديد

أعرب الفنان الشاب محمد الشرنوبي، عن سعادته بردود فعل جمهوره الإيجابية، تجاه أغانيه الجديدة، والتي ضمها ألبومه الأول "زي الفصول الأربعة"، موضحًا أن تعاونه مع الموسيقار الكبير عمر خيرت في عدد من الحفلات، التي قدمها في دار الأوبرا الفنية أفادته كثيرًا.

وعن التمثيل، قال في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إنه يسير في التمثيل بخطوات ثابتة، حيث أنه انتهى تمامًا من تصوير دوره في فيلم "الممر"، مع المخرج شريف عرفه، والفنان أحمد عز، مشيرًا أن "الممر"، سيكون من الأفلام الخالدة في السينما المصرية، لأنه يُلقي الضوء على حقبه تاريخية مهمة من تاريخ العالم العربي، وهي الاستعداد لخوض "حرب أكتوبر"، موضحًا أن العمل مع أحمد عز ممتع، والعمل مع شريف عرفه، تحقيق نجاح، خاصة أنه دائمًا يُقدم أفلامًا لها قيمة وهدف لجمهوره.

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