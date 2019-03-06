هنا شيحه تُوضّح حقيقة انفصالها عن فلوكس

كشفت الفنانة هنا شيحه عن غضبها الشديد من الشائعات التي تراودها الأيام الأخيرة، وتفيد بانفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس.

وأكدت شيحه لـ"لايف ستايل"، أن هذه الشائعة عار تماما من الصحة، مشيره إلى أن علاقتها بزوجها أحمد فلوكس على ما يرام، ولا يزعجهما سوى هذه الشائعات التي وصفتها بـ"السخيفة".

ويذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة قدموا معا قصة "رحمة" في الموسم الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي يعتمد على القصص المتعددة خلال حلقاته، وجسد فلوكس خلال الحلقات شخصية نصاب محترف يتخيل أنه ينصب على رحمة، والتي تجسد شخصيتها هنا شيحة ولكنها هي التي توقعه في الفخ، وتنتهي القصة بزواجهما، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين.

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