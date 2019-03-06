طارق الأبياري يكشّف دوره في "فلانتيو"

أعرب الممثل الشاب طارق الأبياري، عن سعادته بالعمل مع الفنان عادل إمام، لأول مرة من خلال مسلسل "فلانتيو"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، مشيرًا أن العمل مع فنان بحجم "الزعيم"، هو نجاح في حد ذاته، حيث أنه يحب عمله كثيرًا، ويُفيد كل من حوله من خبراته.

وقال في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إنه أيضًا سعيد بتكرار تجربته بالتعاون مع المخرج رامي إمام، بعد أن قدم معه مسلسل "عايزة أتجوز"، والتي قامت ببطولته هند صبري عام 2010، مشيرًا أنه من المخرجين الذين يحبون الممثل، ويقوم بتنظيم التصوير بشكل سلس، موضحًا أنه شخصيته في مسلسل "فلانتينو"، ستكون مفاجأة للجميع، خاصة أنه يقدم شخصية ابن الفنان عادل إمام في العمل.

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