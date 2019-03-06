وجدان سعيدة بردود الفعل عن "طلعت روحي"

كشفت الفنانة إنجي وجدان، عن خوفها وقلقها في البداية من خوض البطولة المطلقة الأولى لها، من خلال مسلسل "طلعت روحي"، والذي يتم عرضه خلال الفترة الجارية، عبر شاشات القنوات الفضائية.

وقالت في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إنها سعيدة للغاية بردود الفعل، التي وصلتها عقب عرض المسلسل، خاصة أن رد فعل الناس سواء في الشارع المصري أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كان بمثابة مفاجأة لها من شدة الإشادة بالمسلسل وأدائها وشخصيتها، مؤكدة أن أكثر من أسعدها من تعليقات، هو شعورها بطاقة الأمل والتفاؤل، التي سيطرت على معجبيها نتيجة مشاهدة المسلسل.

يُذكر أن مسلسل "طلعت روحي"، تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي، ومن إخراج رامي رزق الله، بطولة إنجي وجدان، ونيكولا معوض، وإسلام إبراهيم، ودنيا ماهر، وهبة عبد العزيز, ودور أحداثه بشأن فتاة تتعرض لحادث سير فتجد نفسها أصبحت في جسد فتاة أخرى مختلفة عنها تماما، ويجب عليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها.

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