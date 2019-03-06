شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال سيد مكاوى والسنباطى فى حفل روحانيات فنية للإنشاد بمسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام حفل روحانيات فنية فى الثامنة مساء غدا على مسرح الجمهورية، ومن هذه الأعمال الدنيا أرزاق لـ محمود الشريف، على قدرى لـ الشيخ محمد عبد الله، النبى عربى لـ سيد إسماعيل، صلوا على المصطفى لـ عبد العظيم محمد، فؤادى غدا لـ الشيخ سيد موسى، يا عاشق لـ سامى الحفناوى، خد بايدى لـ عبد المنعم البارودى، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى، موسيقى القلب يعشق لـ رياض السنباطى، يا غصن نقى - ابتهال النبى غالى من التراث ومن الأعمال المعاصرة الأنبياء المرسلون لـ طارق فؤاد، ليالى رسول الله – يا أبا الزهراء لـ أحمد عبد الله أداء وائل سراج، حاتم زايد، بلال مختار، أشرف زيدان، تامر نجاح، حسام صقر، إيهاب ندا، محمد عبد التواب وولاء رميح.

الإنشاد الدينى فن غنائى يتناول موضوعات لها سمات روحانية ودينية كالعشق الإلهى أو مدح الرسول أو الوحدانية، ويقدم معظم الأحيان فى حلقات الذِّكر أو الحضرات سواء كانت خاصة أو عامة، ويعد أحد الطقوس الروحانية منذ نشأة الإسلام مرورًا بالعصر الأموى والعباسى والفاطمى ثم الأندلسى حتى اليوم، كما اكتسب أهمية كبرى فى بدايات القرن العشرين وزاد منها مشاركة كبار المنشدين فى إحياء الليالى الرمضانية والمناسبات الدينية وتأثر مؤخراً بالتقنيات المرئية والحديثة، فأصبح قريب الشبه بالغناء المتعارف عليه ما أدى إلى اتساع قاعدته الجماهيرية فى العالم الإسلامى.