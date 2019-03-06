شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الكليب الجديد للمطرب اللبنانى إيوان "بفتكر الخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان إيوان فيديو كليب أغنيته الجديدة "بفتكر الخير" على موقع "يوتيوب"، وكانت الأغنية ضمن ألبومه الأخير "يا 100 نورت"، الذى أطلقه فى الأسواق العام الماضى وضم 12 أغنية متنوعة. وأغنية "بفتكر الخير" من كلمات أيمن عز وألحان مدين وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ومن إخراج عمر حديدى، ويقول مطلع الأغنية "بفتكر الخير للى فارقنى والموضوع ده مش مضايقنى وبقول ماحصلش نصيب عادى ولابسأل مين بعدى حبيبه".

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الكليب الجديد للمطرب اللبنانى إيوان "بفتكر الخير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.