"طلاق الفنانين يكلفهم ملايين".. مبالغ خيالية في زيجات هوليوود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهدت السنوات الماضية، العديد من حالات الطلاق بين نجوم هوليوود، والتي كلفتهم الملايين من الدولارات بجانب العديد من المشكلات.

ونرصد قائمة لأشهر حالات الطلاق في هوليوود:

جينيفر لوبيز وكريس جود

هناك العديد من التقارير، قالت إن انفصال النجمة جينيفر لوبيز عن لاعب كرة القدم الأسترالية، كريس جود، بعد ما يقرب من 9 شهور فقط من زواجهما عندما قابلته لأول مرة خلال تصوير كليبها "Love Don’t Cost a Thing" وسددت تسوية مالية تقدر بـ14 مليون دولار.

مادونا وجاي ريتشي

تزوج المخرج الإنجليزي، جاي ريتشي، من المغنية الأمريكية العالمية، مادونا عام 2008 وظلا متزوجان لما يقرب من 8 سنوات إلا أن انفصلا عام 2008، وأكد ريتشي في تصريحات صحفية لمجلة "Details" عام 2011 ان سبب الانفصال هو انطفاء الحماسة بينهما وان الأمر لم يعد رومانسياً وهو ما ادي إلى الطلاق وقدرت التسوية المالية بينهما لـ92 مليون دولار.

هاريسون فورد وميليسا ماثيسون

بعد زواجهما لما يقرب 17 عامًا، قرر النجم الأمريكي، هاريسون فورد الإنفصال من زوجته الكاتبة الأمريكية، ميليسا ماثيسون عام 2000، وقدرت التسوية المالية بـ118 مليون دولار.

ستيفن سبيلبرج وايمي ايرفينج

بعد زواج المخرج الأمريكي، ستيفن سبيلبرج من زوجته الممثلة الأمريكية، إيمي ايرفينج عام 1985، قررا الانفصال بعد 4 سنوات فقط وقرر قاضي محاكمتهما في كاليفورنيا منح ايرفينج تسوية مالية تقدر بـ100 مليون دولار عام 1989.

ميل جيبسون وروبين مور جيبسون

صرح ميل جيسون لموقع "Deadline" بأنه قرر الانفصال من زوجته عام 2006 بعدما تم إيقافها في ماليبو والتحقيق معها لقيادتها تحت تأثير الخمور، وقررت بعدها روبين رفع دعوي طلاق ضد ميل جيبسون في إبريل عام 2009 بعد العديد من الاختلافات بينهما، وأقرت المحكمة بحصول زوجته على نصف ما يمتلكه ميل جيبسون وقدرت التسوية المالية بـ425 مليون دولار وذلك بعد زواجهما لأكثر من ثلاثون عاماً.

جيمس كاميرون وليندا هاميلتون

وقع خلاف بين المخرج الكندي العالمي، جيمس كاميرون والممثلة الأمريكية، ليندا هاميلتون وقررت ليندا رفع دعوي طلاق على جيمس كاميرون وذلك ليخانته لها بهذا التوقيت إحدى ممثلات فيلمه "Titanic" وحكمت المحكمة لصالح ليندا بالحصول على تسوية مالية تقدر بـ50 مليون دولار.

مايكل دوجلاس ودياندار لوكر

قبل زواجه من الممثلة البريطانية، كاثرين زيتا جونز، تزوج النجم الأمريكي، مايكل دوجلاس، من المنتجة دياندرا لوكر عام 1977 وهي ابنة أحد الدبلوماسيين الأستراليين، وهي لا تزال بعمر الـ19 عاماً، وقامت برفع دعوي طلاق ضد مايكل عام 1995 وحصلت على تسوية مالية بهذا التوقيت تقدر بـ45 مليون دولار وكانت بمثابة نصف ثروة مايكل.

أنجلينا جولي وبراد بيت

بعد ما يقرب من 10 سنوات على زواج براد بيت وأنجلينا جولي، قرر النجمان الانفصال عام 2016، وعلى الرغم من تسوية براد بيت بمبلغ يقدر بـ100 مليون دولار، إلا أن أنجلينا رفضت المبلغ ولازالت تخوض العديد من الصراعات القانونية مع بيت وتحرص على دفع بيت لنفقات أطفالها، ولازالت دعوى الطلاق والخلافات قائمة بينهما.

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