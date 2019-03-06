موجز الفن: الموت يغيّب نجمة ذا فويس والحكم بالسجن على عمرو واكد

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية نجوى كرم أجمل صوت فنانة لبنانية في إستفتاء الفن إستفتاء الفن : من تفضلون من هؤلاء النجوم على كرسي لجنة تحكيم " ذا فويس " في الموسم الجديد؟ خاص الفن- طوني بارود ينضم إلى الدراما بتوقيع منى طايع خاص الفن- دانا جبر: جمالي ظلمني ولكن! خاص وبالفيديو- نيكولا داغر :"لا يحق لـ أصالة أن تفعل ذلك وهؤلاء الفنانات إشتهرن بسبب الأفلام الإباحية" عمرو واكد خائف من العودة إلى مصر لهذا السبب الخطير ‎ وفاة نجمة "ذا فويس" الشهيرة بجلطة دموية المزيد المزيد

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