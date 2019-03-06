خاص بالفيديو- فادي أندراوس يرد على من إعتبره إستغل المرض وهكذا علق فادي حداد ومنى طايع على "عم...

ميرنا وليد - بيروت - تحت عنوان "العودة" وتحت شعار "الجسد مهما اتوجع الإرادة أقوى" أطلق الفنان فادي أندراوس فيديو كليب أغنيته الجديدة "عم نلتقي" من توقيع المخرج فادي حداد، بعد مروره بأزمة مرضية شديدة أصابت قلبه، بحضور أهل الفن والإعلام والأصدقاء.

ففي حفل استمرّ لمدة ساعتين استطاع أندراوس أن يشعل الأجواء بين الحضور بتقديمه لباقة من أجمل أغنياته الخاصة، كما غنّى لكبار أهل الفن مثل "على بابي واقف قمرين" للراحل ملحم بركات، حيث مزج الإنكليزي بالعربي مع إيقاع أشعل الأجواء بين المحبين.

وقدّم الحفل الإعلامي رأفت الدرزي، كما فاجأنا الإعلامي فيني رومي بصعوده إلى المسرح محولاً الخشبة إلى ساحة لمقابلة إعلامية أجراها مع أندراوس، على الرغم من أن باقي الصحافيين أجروا مقابلاتهم بعد انتهاء الحفل.

الحفل لم يكن ترفيهياً فحسب، بل كان بهدف حملة إنسانية توعوية للشباب، وحضرته جمعيّتان خيريتان HeartBeat و SIDC اللتان أعلنتا رسميّاً خلال السهرة عن تعاونهما مع أندراوس واختيارهما له كوجه إعلاني جديد "لأنه صورة الشباب النابض" من أجل نشر حملات توعية للشباب عن العناية الصحّية الجسديّة والنفسية.

كما أطلق مجموعة الملابس الخاصة به تحت عنوان "المحارب"، والتي سيعود ريع قسم منها لدعم الجمعيات المذكورة.

وفي نهاية الحفل فاجأت فرقة "Isaa and His Band" فنانها المحبوب بأغنية راب قدموها له، وهي مستوحاة من قصة الشاب المناضل، الذي استطاع وبإرادته القوية أن يتحدّى المرض.

وفي التقرير التقينا فادي ليرد على الانتقادات التي وُجهت له بعد إعلانه عن مرضه، معتبرا البعض أنه قلّد الفنانة إليسا من أجل ضجّة إعلامية، كما أجرينا مقابلة مع كل من المخرج فادي حداد والكاتبة منى طايع.

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