إلهام الفضالة مسيرة حافلة بالنجاحات.. وجفاء مع شقيقتها

ميرنا وليد - بيروت - ولدت إلهام الفضالة في 18 حزيران/يونيو عام 1974، هي ممثلة كويتية بدأت مسيرتها المهنية عام 2000 من خلال مسرحية "عالباب يا شباب"، والتي شاركت فيها إلى جانب كل من الممثلين داوود حسين وحسن البلام، شقيقتها هي الممثلة ريما الفضالة، وهي الآن تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، وتنال أعمالها نسب مشاهدة عالية.

حياة إلهام الفضالة الخاصة

تزوجت إلهام الفضالة من الصحفي خليل التميمي، ولديهما ابنتان هما فجر والنور، ولديها ابنة تدعى منى من زوجها الأول.

تكريمات إلهام الفضالة

عام 2009: الكويت - جائزة أفضل ممثلة دور أول من "مهرجان المميزون في رمضان للإبداع التلفزيوني".

عام 2010: الكويت - جائزة أفضل ممثلة دور أول من "مهرجان المميزون في رمضان" عن مسلسل "أميمة في دار الأيتام".

عام 2011: الكويت - جائزة أفضل ممثلة دور أول من "مهرجان المميزون في رمضان" عن مسلسل "فرصة ثانية".

عام 2012: الكويت - جائزة أفضل ممثلة دور أول من "مهرجان المميزون في رمضان" عن مسلسل "كنة الشام وكناين الشامية".

خلاف إلهام الفضالة وشقيقتها

صرّحت إلهام الفضالة في إحدى اللقاءات التلفزيونية عندما سألتها المذيعة عن أختها الممثلة ريما الفضالة، وما إذا كانت تقدم لها المساعدة في مسيرتها الفنية.

وحينها أجابت إلهام قائلة: "مالي شغل فيها"، وتابعت أنه بالرغم من كونهما أخوات من الأب، إلا أنه في الواقع، هذا بالاسم فقط لا غير، حيث أنه عندما تزوج والدها من إمرأة أخرى غير والدتها، انفصلت عنهم إلهام.

واضافت: "منذ ذلك الوقت، والعلاقات ليست موجودة من الأساس بيننا"، وردّاً على سؤال: " هل من الممكن أن تتواصلي معها في يوم من الأيام؟" قالت إلهام الفضالة: "لكل واحد منا حياته الخاصة، هي لها حياتها، وأنا لي حياتي".

ابنة إلهام الفضالة تسخر من مها محمد

ردت الممثلة مها محمد على سخرية منى العتيبي، ابنة إلهام الفضالة ، بعدما نشرتْ الأخيرة صورة قديمة لها، وشبّهتها بلاعب كرة قدم سعوديّ.

وأبدت مها انزاعاجها وغضبها من هذا الأمر، وعلّقتْ عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "شتبي فيني منزلة صورتي من سنة ألف واحطيه عندها ومعلقة عليها تبيني اعلمها إن الله حق ما ناقص بعد إلا هالاشكال ههههههههههه".

وتابعتْ: "طالع من يتمسخر بس خليني ساكتة لأن لو فتحت حلجي ماراح بتسكر الله يستر علينا جيبولي واحدة سنعة تتمسخر".

إلهام الفضالة تنتقد تكريم هيا الشعيبي

انتقدت الممثلة الهام الفضالة تكريم زميلتها الممثلة هيا الشعيبي بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تكريم الشعيبي عن أدوارها الكوميدية.

وعلقت الفضالة قائلة: "لا مو طبيعي طبعًا عمرنا ما حبينا جذي أحد بالفن إلا ما رحم ربي".

وتابعت بالقول: "يشوفونهم بحسبة أبوهم وهيا جذي هذيل، ربوها من أهي طفلة فحبته بحسبة أبوها".

وختمت الفضالة كلامها قائلة إن الوسط الفني شبيه بـ هيا الشعيبي.

إلهام الفضالة وحبها للمسلسلات التركية

ورداً على سؤال موقع الخليج 365:"علمنا أنك عاشقة للمسلسلات التركية.. هل هذا صحيح؟"، أجابت قائلة: "نعم وهي مسلسلات محترمة جداً إذ تعطيك كل شيء في الحياة بمسلسل واحد لكون حلقات كل المسلسلات بالمئات، وكل شيء فيها احترافي والقصص واقعية والتصوير مختلف".

إلهام الفضالة والمجاملات

قالت إلهام الفضالة في حوار مع صحيفة "الراي" الكويتية :"جاملت خلال مسيرتي الفنية في عمل واحد مع منتج لم يقصّر معي في أمور كثيرة وهو أمر يحدث مع كل الفنانين، ولا سيما عندما يكون العمل قد تمّ بيعه من أجل وجودي فيه".