خاص الفن- هل انفصلت نجوى كرم عن مدير أعمالها كريم أبي ياغي؟ اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفل اطلاق البوم الفنانة نوال الزغبي "كدة باي"، واللافت هو انها وصلت الى الحفل من دون مدير اعمالها كريم أبي ياغي.

موقع الخليج 365 استفسر عن هذا الأمر وعلم ان نجوى انفصلت عن أبي ياغي حبيا، كما انه عاد للعمل من جديد في شركة روتانا.

الجدير ذكره ان نجوى كرم طرحت مؤخرا اغنية تحمل عنوان "الليلة ليلتنا" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب وحققت رواجا كبيرا ونسب مشاهدة عالية على يوتيوب، وحمل الكليب توقيع ابن شقيق نجوى المخرج كرم كرم.