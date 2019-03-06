خاص بالصور-ابنة نوال الزغبي تشارك والدتها فرحة اطلاق ألبومها "كدة باي"

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة نوال الزغبي الليلة بإطلاق ألبومها "كدة باي" ضمن حفل حضره عدد كبير من الشخصيات الاعلامية والفنية، واللافت هو حضور تيا ابنة نوال لتشارك والدتها فرحتها وهذا ما يدلّ على ان علاقتهما جيدة، وتجدر الاشارة الى ان تيا ستتخصص في مجال تصميم الأزياء.

وكان قد طرح ألبوم نوال "كده باي" في عيد الحب 14 شباط الماضي، وهو البوم متنوع تعاونت فيه مع العديد من الشعراء والملحنين ويحقق رواجا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وينال نسب مشاهدة عالية على يوتيوب.

وننشر اليكم صورتان تجمع رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر بتيا ديب و"الدرسر ديزاينر" علي فارس.