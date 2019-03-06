خاص الفن- داليدا خليل باسم مغنية وورد الخال يتابعون تصوير "أسود" في هذه المناطقخاص الفن- هل انفصلت...

ميرنا وليد - بيروت - يتابع نجوم مسلسل أسود تصوير المسلسل المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل حيث يتواجد كل من باسم مغنية ورد الخال وداليدا خليل في عدة مناطق لبنانية مع المخرج سمير حبشي و اليوم في منطقة الكسليك يتابع ابطال العمل التصوير حسب ما علم موقع الخليج 365.

وتنشر داليدا بعض اللقطات من كواليس تصوير المسلسل وأثناء تحضيرها لمشاهدها وسط تكتّم شديد على العمل. ونشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعتها بالممثلة اللبنانية فيفيان إندراوس وعبّرت فيها عن محبتها لها معلّقة :"أنا وأهضم فيفيان في العالم".

يذكر أن مسلسل "أسود" من تأليف الكاتبة كلوديا مرشليان وإخراج سمير حبشي.