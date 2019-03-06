خاص الفن- هذا مصير مشاركة شكران مرتجى ومحمد الجراح في "باب الحارة"

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن المفاوضات بين الممثلين محمد خير الجراح وشكران مرتجى وبين الشركة المنتجة لمسلسل "باب الحارة" الذي يصور في دمشق حالياً وصلت إلى طريق مسدود لأسباب فنية، وبالتالي لن يحضرا في هذه النسخة التي يخرجها محمد زهير رجب.

وبالتالي فإن شخصيتي "أبو بدر" و"أم بدر" سيتواجدان بشكل مؤكد في النسخة الثانية التي يخرجها مؤمن الملا للجزء العاشر على التوالي، والمقرر أن يصوّر منتصف العام الحالي إلى جانب صباح الجزائري وميلاد يوسف وزهير رمضان وصفاء سلطان وليلى جبر وآخرون.

وتظهر مرتجى في عمل واحد هذا الموسم هو "سلاسل ذهب"، بينما يتواجد الجراح في خمسة أعمال دفعة واحدة هي "الحرملك" و"كرسي الزعيم" و"حركات بنات" و"شوارع الشام العتيقة" و"كونتاك".